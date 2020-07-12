شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الكويتية تستأنف الاختبارات التكميلية للترقية إلى "إم إس سي آي" نهاية يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستأنف هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق اختبارات تكميلية نهاية الشهر الجاري، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل.

وكشفت مصادر أن مورغان ستانلي طلبت تطبيق نظام "فرز الحسابات" للعملاء الأجانب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأجنبية الكبرى لديها عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تشتري في الكويت عقب إدراجها ضمن الأسواق الناشئة، إلى جانب العديد من البورصات حول العالم، بحسب صحيفة القبس.

وأشارت إلى أن عمليات الشراء تتم لكل صناديقها بشكل مجمع، وتحتسب عمليات الشراء على أساس متوسط السعر في نهاية الجلسة، وبالتالي يتطلب الأمر توزيع الكميات على الصناديق التي تم الشراء لها.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.