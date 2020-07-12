شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف: 2.2 مليار ريال استثمارات بالقطاع الصناعي السعودي خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في وقت سابق إن حجم القروض التي تم اعتمادها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال مبادرة القرض المالي المعجل لنحو 365 منشأة صناعية بقطاع المستلزمات الطبية والأدوية الحيوي بلغت قيمتها 364 مليون ريال خلال جائحة كورونا.

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وبحسب بيان سابق، أعلن الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن تفعيل خدمة الاعتماد الإلكتروني للقروض، والتي تأتي امتداداً لجهود الصندوق في تحسين تجربة المستفيدين من قروضه.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، مؤخراً عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.