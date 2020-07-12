شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية السعودي" يصرف تمويلات بقيمة 266 مليون ريال بنهاية يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى نهاية منتصف العام الحالي.

وارتفاع حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عن نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019، فيما تصدر شهر يونيو كأعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وقال، أن النتائج المحققة جاءت رغم أزمة تفشي فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسرة، وتداعيتها الاقتصادية على قطاع الأعمال، لافتا إلى صرف تمويلات أكثر من 2500 منشأة بقيمة بـ 266 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020.

Advertisements

وحقق البنك بعد رفع منع التجول خلال شهر يونيو أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، حيث جرى تمويل 827 منشأة، بقيمة مالية قاربت 70 مليون ريال.

وتوزعت التمويلات في القطاعات التالية "التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، التقنية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء،الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسليه، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية"، كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي اعتمد في مارس الماضي مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.