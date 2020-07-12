شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يُسلم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وأوضح "سكني" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال شهر يونيو بلغ 9.6 ألف وحدة سكني.

وواصل برنامج "سكني" تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة.

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وأوضح البرنامج أنه سُلمّت خلال الشهر الماضي عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي، وشقراء) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، إضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، وعنيزة، والمذنب، وعيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، ورفحاء، وطريف) في الحدود الشمالية.

وأوضح أنه تم تسليم مشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، وتيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.