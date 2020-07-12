مشاريع (KPROJ) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 12-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم ليغلق عند مستوى 159 فلس اخر جلسات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى الدعم الحالي عند 153 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 171 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 150 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 157.0 بينما مستوى المقاومة هو 161.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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