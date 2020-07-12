شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، متأثراً بخروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليحاول بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.99، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 7.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.99 ومستوى المقاومة 7.75.
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