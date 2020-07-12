شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.08 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.50، ليستهدف مستوى المقاومة 15.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.10.