ألافكو (ALAFCO) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 12-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 169 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 180 فلس ومستوى 160 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166 بينما مستوى المقاومة هو 172 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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