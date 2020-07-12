شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 169 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 180 فلس ومستوى 160 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166 بينما مستوى المقاومة هو 172 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط