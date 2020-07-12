ملاذ للتأمين يحلق عالياً – تحليل صباحي – 12-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ملاذ للتأمين (8020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل إلى أعلى مستوياته في عام ونصف تقريباً، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.71% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.99.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.00.
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