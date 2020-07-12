الخليجي (GIH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 48 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له خلال الجلسة، كما تراجع السهم مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 46 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 52فلس
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.4 بينما مستوى المقاومة هو 49.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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