بنك الكويت الوطني (NBK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 12-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 810 فلس، مصحوبا بظهور إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعات في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 760 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 840 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 802 بينما مستوى المقاومة هو 813 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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