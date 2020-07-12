شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) مرة أخرى بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 12.30، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.76 ومستوى المقاومة 13.00.