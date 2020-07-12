شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.66% بما يعادل 0.15 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.55، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.84 ومستوى المقاومة 9.50.