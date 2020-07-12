شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5604 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 5300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,591 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,617 نقطة