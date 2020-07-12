شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع بصعوبة – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 22.41 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر الأخير في إطار محاولاته اختراق مستوى المقاومة العنيد 7,407.09، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.