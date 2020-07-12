شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التقدم -تحليل صباحي- 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر التقدم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 9316 نقطة، في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع المؤشر لمستويات قد تصل الى 9400 نقطة كمستوى أول ثم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,240 وبين مستوى المقاومة هو 9,402 نقطة