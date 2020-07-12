شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة الطاقة في الصين.. أغمق درجات الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

249.6 جيجاوات من طاقة الفحم كانت قيد التطوير في الصين اعتبارًا من أوائل يونيو «الإنفاق المفرط على كل من مصادر الطاقة المتجددة والفحم سيؤدي إلى تفاقم قطاع الطاقة، الذي يعاني من التخمة بالفعل، ويثقل كاهل المبيعات المستقبلية»

تعمل الصين في وقت واحد على تكثيف الاستثمار في كل من مصادر الطاقة المتجددة والفحم معًا، مما يثير أسئلة غير مريحة للمستثمرين، ونفس الأمر بالنسبة لنشطاء المناخ.

والصين هي أكبر مستخدم للطاقة في العالم، وأكبر منتج للطاقة المتجددة، مما يعني أن نجاح أو فشل الثورة منخفضة الكربون سيتم إلى حد كبير داخلها. أما بالنسبة لحماية كوكب الأرض ومصالح المستثمرين على حد سواء، فالتوقعات متباينة.

فمن ناحية توفر استجابة البلاد المالية لتراجع فيروس كورونا المستجد دفعة جديدة لبناء قطاع الطاقة المتجددة، بعد التباطؤ الذي شهده في منتصف وأواخر العقد الماضي من بعد عام 2010.

لكن من الناحية الأخرى تطوّر الصين أيضًا طاقة فحم جديدة لديها بأسرع معدل منذ سنوات. ووفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي، واعتبارًا من أوائل يونيو، كان هناك 249.6 جيجاوات من طاقة الفحم قيد التطوير، ليكون ذلك أكبر من أسطول الفحم في الولايات المتحدة أو الهند بالكامل.

أيضًا، تم السماح بزراعة مزيد من النباتات الجديدة في أوائل عام 2020، أكثر مما كان عليه المعدل في كل من 2018 و2019 مجتمعتين.

وهذا يجعل الطاقة المتجددة بمثابة اقتراح استثماري خادع في الصين، حيث يمكن أن تستفيد شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية الكبيرة المدرجة مثل جولد ويند Goldwind على المدى القصير من زيادة أموال التحفيز للطلب على منتجاتها. ولكن على المدى الطويل، فإن الإنفاق المفرط على كل من مصادر الطاقة المتجددة والفحم معًا سيؤدي إلى تفاقم قطاع الطاقة الذي يعاني من التخمة بالفعل ويثقل كاهل المبيعات المستقبلية.

ويمكن أن ينفق صانعو البطاريات مثل شركة أمبريكس تكنولوجي (كاتل) Amperex Technology (CATL) في نهاية المطاف أموالًا كثيرة ويساعدوا في حل المشاكل المزمنة التي واجهتها الصين في دمج ناتج الطاقة المتجددة الضخم والمتقطع في شبكة الطاقة.

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ولكن في الوقت الحالي، يتداول قطاع البطاريات في البلاد بمضاعفات لا مثيل لها، وتحقق كاتل نحو 76 ضعف الأرباح المتوقعة للأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لمؤسسة لفاكتيست Factset.

والخبر الجيد لقطاع الطاقة المتجددة في الصين هو أن هدر طاقة الرياح - الذي يحدث عندما تهب الرياح دون أن تملك الشبكة القدرة على استيعاب الطاقة - قد انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة مع تباطؤ الاستثمار في طاقة الرياح، واستمرار بناء الشبكة على قدم وساق. وكان المتوسط الوطني الصيني لمعدل إهدار طاقة الرياح 4٪ فقط في عام 2019، منخفضًا من 17٪ في عام 2016 وفقًا لإدارة الطاقة الوطنية.

أما الأخبار السيئة فهي أن الاستثمار في طاقة الرياح يفوق مرة أخرى بشكل كبير استثمار الشبكة. ويشير ذلك إلى أن المشكلة القديمة ستعاود الظهور مجددًا، خاصة إذا ظل الاقتصاد منخفضًا حتى عام 2021.

وبلغ الإنفاق على بناء طاقة الرياح 62 مليار يوان في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ في نفس الفترة من العام الماضي. وكان الإنفاق على بناء الشبكة أقل بقليل عامًا بعد عام.

إن الزيادة في تخطيط طاقة الفحم لا تبشر بالخير لجميع الخطط الصينية بما فيها الأهداف البيئية للبلاد. وأحد العوامل التي تدفع الصين للاستثمار في الفحم على الأرجح هو سعره الرخيص، حيث تحطمت الأسعار القياسية الآسيوية وتقترب الأسعار المحلية الصينية الآن من المستويات التي كانت موجودة آخر مرة في أواخر عام 2016.

ويبدو أن هناك مَن يخفف القيود على المصانع الجديدة التي تم تأسيسها في فبراير.

على الجانب الآخر، دعت وثيقة صدرت في يونيو من وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين إلى «تجديد الحذر من الطاقة الفائضة من الفحم».

وبشكل عام، يبدو من المرجح جدًا أن تستمر مشكلة الطاقة الزائدة في الصين في المستقبل المنظور، مما يؤثر على العوائد طويلة الأجل لصانعي توربينات الرياح والألواح الشمسية. في حين يستفيد صانعو التوربينات الدوليون ومطورو الطاقة الخضراء من انخفاض التكاليف وأسواق الكهرباء التي تعمل بشكل جيد في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي لا تزال فرص تحقيق المستثمرين الأجانب أرباحًا من وراء صناعة الطاقة المتجددة في الصين شحيحة بشكل محبط.