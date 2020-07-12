صيف 2020..قيود «كوفيد- 19» تمنح الأسهم سيولة مرتفعة

كشفت بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ارتفاعاً ملحوظاً في سيولة الأسهم المحلية في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 60.2 % إلى 10.13 مليار درهم، مقارنة ب 6.3 مليار درهم في الفترة، من العام 2019، كما زادت الكميات المتداولة من الأسهم بنسبة 198.3 % إلى 8. 8 مليار سهم، مقابل 2.95 مليار سهم في الفترة المقارنة، بدعم من اختلاف صيف هذا العام عما كان معتاداً في السنوات السابقة نتيجة عدم توجه المستثمرين للسفر بسبب قيود «كوفيد 19»، التي أجبرت الجميع على عدم إغلاق المراكز الاستثمارية والاستمرار في التداول على غير المعتاد في مثل هذا التوقيق من كل عام.

وأظهر تحليل ل ”الخليج 365”، ارتفاع متوسط السيولة اليومية في الأسواق المحلية بنسبة 177% إلى 500 مليون درهم، مقابل 180 مليون درهم، في ذات الفترة من شهر يونيو 2019.

وجاءت هذه السيولة الملحوظة التي ضخها المستثمرون بالأسهم، كثمرة إيجابية لمحفزات دعم الاقتصاد المحلي؛ بهدف احتواء جائحة كوفيد-19 «كورونا»، بدءاً من تخصيص المصرف المركزي خطة دعم مالي بقيمة 50 مليار درهم، يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الإضافية للبنوك.

وتزامن ذلك أيضاً مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتخطي أسعار النفط حاجز ال40 دولاراً للبرميل في يونيو، إثر اتفاق أعضاء أوبك وحلفائها على تمديد الإنتاج، مما رفع من معنويات المستثمرين.

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وتوزعت سيولة يونيو من العام الجاري بواقع 6.23 مليار درهم في دبي، و3.9 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.59 مليار سهم في دبي، و1.2 مليار سهم في أبوظبي.

وعلى صعيد سيولة يونيو 2019، بلغت في دبي 2.84 مليار درهم، و3.5 مليار درهم في أبوظبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم في دبي و746 مليون سهم في أبوظبي.

وتركزت التداولات في سوق دبي في يونيو 2020 على قطاع العقار بشكل رئيسي؛ ليستقطب 50% من الإجمالي بنحو 3 مليارات درهم، وحصد «إعمار العقارية» أعلى التداولات ب1.13 مليار درهم، وقفز 8.7%، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة بلغت 757.7 مليون درهم، وارتفع 12%، ثم «إعمار مولز» بتداولات قدرها 457.2 مليون درهم، وارتفع 3.78%، تلاه «إعمار للتطوير» مستقطباً 302 مليون درهم، بارتفاعه 6%، ثم «ديار» من خلال 205.24 مليون سهم، ليرتفع 6.9%، ثم «أرابتك» بسيولة بلغت 87.4 مليون درهم، وزاد 3.2%، وأخيراً «داماك» بتداولات ب37.4 مليون مرتفعاً 9 %.

وعلى صعيد سيولة البنوك فقد بلغت 1.5 مليار درهم، حيث استحوذ سهما «دبي الإسلامي» والإمارات دبي الوطني «على حصة الأسد بنسبة 75% بمعدل 555.6 مليون درهم للأول، بارتفاعه 9.45%، بينما اجتذب الثاني 624.3 مليون درهم، وصعد 3.5%.

وفي سوق أبوظبي تركزت التداولات في يونيو على 5 أسهم؛ لتسحوذ على 80% من سيولة السوق، حيث استقطب «أبوظبي الأول» 937.3 مليون درهم، وارتفع 0.9% تلاه «اتصالات» بسيولة بقيمة 765.95 مليون درهم، ليرتفع 4.96%، ثم «الدار» باستحواذه على 549.5 مليون درهم، وصعد 2.3% بينما اجتذب «أبوظبي التجاري» 485.5 مليون درهم، وزاد 12.5%، كما بلغت تداولات «أبوظبي الإسلامي» 446.6 مليون درهم، مرتفعاً 8.85%.