شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التسوق.. حركة نشطة تستأنف رحلة السعادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

شهدت مراكز التسوق في دبي، حركة تسوق نشطة من قبل العائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافد المتسوقون والزوار إلى المراكز التجارية في دبي لشراء احتياجاتهم وذلك للاستفادة من عروض مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء الاحتفالات والفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وساهم وجود المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة الصيف وتأجيل خطط السفر في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي وباء كورونا حول العالم في زيادة أعداد المتسوقين في المراكز التجارية ورفع نسبة الزوار والمشترين، خصوصاً بأن أجواء الحرارة المرتفعة تجذب رواد التسوق والترفيه إلى المراكز التجارية.

بدأت مراكز التسوق في دبي بإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الممتدة لستة أسابيع، وتتضمن عروضاً في متاجر التجزئة وتخفيضات خاصة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى العديد من الجوائز.

ودعت مراكز التسوق الزوار والمتسوقين إلى الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي التي تتيح لهم، إلى جانب العروض الترويجية، جوائز قيّمة من ملايين نقاط برنامج المكافآت، بالإضافة إلى خيارات الترفيه التي ينتظرها الجميع.

وتوقعت المراكز التجارية ازدياد أعداد زوار المراكز مع توافد المتسوقين والزوار من الإمارات الأخرى أو السياح القادمين من الخارج إلى دبي، خاصة أن الإمارة تشهد كل عام في مثل هذا الوقت حركة تسوق نشطة خلال فعاليات عروض مفاجآت الصيف، والتي تشجع المتسوقين وتزيد نسبة توافدهم إلى المراكز.

إجراءات صارمة

واعتمدت مراكز التسوق في دبي سياسات صارمة فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقاً للتوصيات الحكومية لضمان تجربة تسوق آمنة لجميع الزوار، وإلزام جميع الزوار ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة بحدود مترين عن الزوار الآخرين في كافة الأوقات، كما يتم تعقيم مراكز التسوق بشكلٍ كامل يومياً، وذلك لتحقيق تجربة أكثر أماناً.

وأثناء فترة التخفيضات، يمكن لمحبي الموضة والإلكترونيات وجميع المتسوقين الاستفادة من الخصومات الاستثنائية التي تصل إلى 90%. حيث تقدم مجموعة متنوعة من المتاجر والمحلات في مراكز التسوق الثلاثة عروضاً مميزة على الملابس الفاخرة والأزياء ومستحضرات التجميل والتجهيزات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، وتتيح المجال أمام الزوار لاختيار أحدث التشكيلات والدخول في المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى.

ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب على الجائزة الكبرى من خلال تحميل تطبيق «شير»، وتفعيل ميزة «التخفيضات لمدة 12 ساعة» تحت خانة «العروض»، وإنفاق ما مجموعه 300 درهم. وعند قيام المتسوقين بمسح فواتيرهم من خلال التطبيق، سيدخلون تلقائياً في السحب على الجائزة.

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الأنشطة الخاصّة بالصغار

ويخصص «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» عدداً من الأنشطة المميزة للصغار، حيث تقيم مراكز التسوق مخيماً صيفياً لاستقبال الأطفال خلال موسم الصيف، وسيتضمن أنشطة ترفيهية مميزة مثل الفنون والحرف اليدوية والأنشطة الرياضية والمسابقات بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية الأخرى.

وأطلق «ذا بوينت» تجارب الطعام والتسوق في الهواء الطلق في جزيرة النخلة جميرا والتي تتميز بإطلالات ساحرة على فندق «أتلانتس»، ثلاث أمسيات من الألعاب النارية وعروض الطعام الفريدة ضمن مجموعة من أشهر مطاعمها، حيث تتزين السماء بعروض الألعاب النارية يومياً في الساعة 8:30 مساءً ابتداءً من يوم 16 وحتى 18 يوليو، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً من 12 وحتى 18 يوليو مع تخفيضات من 30 وحتى 50 % وعروض مجانية على أطباق مختارة في المطاعم المشاركة.

أما زوار «نخيل مول» في جزيرة النخلة جميرا فيمكنهم الاستمتاع بعروض فنية فريدة أثناء رحلة التسوق، حيث يستضيف المول أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز» الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية.

الدورة ال 23

وجرى إطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي لتجلب المرح إلى السكان والزوار على حد سواء بعد إعلان دبي إعادة فتح أبوابها أمام الزوار يوم 7 يوليو. وتشمل حملة مفاجآت صيف دبي التي تستمر لسبعة أسابيع حتى يوم 29 أغسطس، عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس، لتقدم تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية طوال موسم الصيف.

خيارات التسوق

تجد العائلات ما تصبو إليه، حيث إن لدى الآباء والأمهات الكثير من الخيارات للتسوق وتناول أشهى المأكولات، وكذلك التجول في ردهاتها الواسعة، كما أنهم يجدون سعادتهم في رؤية أطفالهم وهم يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات في الألعاب المتنوعة ومناطق الترفيه التي تميز كل مركز عن الآخر، فضلاً عن أنها وخلال فصل الصيف تكون الملاذ والخيار المفضل للجميع.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حركة نشطة من قبل العائلات مع السماح لكافة الفئات العمرية بدخولها، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، حيث توافد إليها الزوار الذين التزموا بكافة الاشتراطات التي أقرتها الجهات الرسمية ومن بينها وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل على مترين، وكذلك استخدام المعقمات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى مراكز التسوق، فيما ساهمت العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق في جذب المتسوقين والزوار. وقد عبروا عن شوقهم وحرصهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في عدم إتاحة المجال أمامهم للاستمتاع ببهجة التسوق في دبي لنحو ثلاثة أشهر تقريباً.

كما ستكون مراكز التسوق في دبي من الوجهات الأولى التي يرغب السياح من مختلف دول العالم بزيارتها مع استئناف استقبال الزوار الدوليين في السابع من شهر يوليو المقبل.