شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التقنية تقود المؤشرات العالمية في أسبوع الترقب والحذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

مرة أخرى تقدم أسهم قطاع التقنية طوق النجاة لمؤشرات الأسهم العالمية للإفلات من الخسائر في أسبوع متقلب، تتنازعها مخاوف تعطيل الانتعاش المأمول جراء إعادة فتح الاقتصاد، وآمال انتعاش الطلب على التقنيات الخاصة بمرحلة كوفيد-19 كالترفيه والعمل من المنزل.

وبدأت الأسهم العالمية تداولات الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من تردي الاقتصادات نتيجة ارتفاع لا يهدأ في عدد حالات العدوى خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت فيها الأعداد اليومية حاجز ستين ألفاً.

زاد من الشعور بالتشاؤم تراجع أرباح الشركات للربع الثاني من العام وهو «فصل الإغلاق»، مع انطلاق موسم النتائج وتأكيد مراكز البحث والمحللين على تراجع مخيف في أرباح الشركات يتجاوز 44% خلال الفصل المذكور وقد يصل إلى 65% في بعض القطاعات.

ورغم أن بعض البشائر جاءت من أداء الاقتصاد الصيني والتي استندت إلى مؤشرات على عودة قطاعاته إلى العمل بوتائر قريبة من الطبيعية، إلا أن تحليق أسهم قطاع التقنية بزخم من نجاحات شركة «تيسلا» التي تجاوز سعر سهمها 3 آلاف دولار، واستمرار الطلب القوي على منتجات الترفيه المنزلي والعمل عن بعد عزز صمود الأسهم في وجه تلك المخاوف ومنح مؤشر ناسداك فرصة لتحقيق مكاسب تجاوزت 4% لكنه كان منفرداً في تحقيق هذا المستوى من الصعود.

«وول ستريت»

رغم أن معظم المؤشرات اصطبغت باللون الأخضر إلا أن مكاسبها كانت في الغالب قريبة من 1% أو أقل باستثناء مؤشر ناسداك الذي استفاد من تحلق أسهم قطاع التقنية وانتهى بمكاسب بلغت 4.01% مستقراً عند 10,617.44 نقطة، أما مؤشر داو جونز فكانت أرباحه متواضعة عند 0.96% ليستقر على 26,075.30 نقطة، وجاء مؤشر «إس أن بي 500» في مرحلة وسط بين المؤشرين مضيفاً 1.76% ليستقر على 3,185.04 نقطة.

الأسهم الآسيوية

وفي آسيا حافظ مؤشر نيكاي في طوكيو على مساره الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف من تردي عمليات التصدير التي تنعكس سلباً على أرباح شركات القطاع الصناعي وهي المكون الأساسي للمؤشر. وقد تراجع نيكاي بنسبة بسيطة قريبة من خسائر الأسبوع ما قبل الماضي فاقداً 0.07% ومستقراً على 22,290.81 نقطة، أما مؤشر هونج كونج الذي قاد الهبوط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقد ارتد الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على انتعاش الاقتصاد الصيني مضيفاً 1.3% ومستقراً على 25,701.81 نقطة.

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مؤشرات أوروبا

وفي أوروبا عاشت المؤشرات موجة التقلبات نفسها بين الصعود والهبوط، إلا أن أداء مؤشر فاينانشل تايمز عكس بتراجعه القلق الذي ينتاب المستثمرين حول الاقتصاد البريطاني، وسط صعوبات تواجه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتضاؤل فرص إبرام اتفاقات ثنائية في المرحلة الراهنة، فضلاً عن ارتفاع مديونية الحكومة إلى ما فوق 400 مليار يورو، وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع بنسبة 1.01% مستقراً على 6,095.41 نقطة، أما مؤشر داكس الألماني فقد تمكن من تفادي ضغوط تراجع الصادرات متعللاً بآمال المواجهة الناجحة مع كوفيد-19 لينهي الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.84% مستقراً عند 12,633.71 نقطة.

سندات الخزانة

وشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية موجة تقلبات حادة خلال الأسبوع أوصلت نسب العائد على فئة السنوات العشر إلى ما دون 0.60% وهو أدنى مستوى سجلته منذ 22 إبريل / نيسان الماضي، تحت تأثير ضغوط تعطل عمليات إعادة فتح الاقتصاد بعد أن بلغ معدل الإصابات اليومية في الولايات المتحدة 63 ألفاً.

إلا انتعاش الآمال بنجاح علاج «ريمديسفير» الذي تطوره شركة «جيلعاد» في الحد من الوفيات، غير مسار العائد صعوداً بنهاية الأسبوع.

الذهب

حلق الذهب خلال الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عندما بلغ سعر الأونصة يوم الأربعاء 1817 دولاراً قبل أن يتراجع تحت ضغط مكاسب الأسهم يوم الجمعة ويستقر عند 1797 دولاراً في العقود الفورية حاصداً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%.

النفط

تنازعت أسعار النفط مخاوف ضعف الطلب تحت تهديد الوباء وآمال انتعاشه التي توقعتها هيئة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر يوم الخميس، لكن تقلبات الأسبوع لم تنفع في تغيير مسار برميل برنت الذي أنهى الأسبوع دون تغيير عند 43.25 دولار، بينما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1% على أساس أسبوعي واستقر عند 40.55 دولار.