«الاتحاد» تستأنف الرحلات الخاصة إلى 6 وجهات هندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستأنف الاتحاد للطيران عدداً محدوداً من رحلات الركاب الخاصة من أبوظبي إلى ومن ست وجهات هندية، وذلك في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والذي يشمل سفر الأفراد المؤهلين فقط. وستُسيّر الشركة خدمة رحلات من أبوظبي إلى كل من بنغالورو وتشيناي وكوتشي ودلهي وحيدر أباد ومومباي.

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وينبغي أن يحمل المسافرون المؤهلون القادمون من الهند إلى أبوظبي، تصاريح الدخول الضرورية والموافق عليها من قبل حكومة أبوظبي. كما ينبغي على المسافرين إلى الهند التقيد بالإرشادات والتعليمات المحددة من قبل الحكومة الهندية. وينصح المسافرون أيضاً بالوصول إلى مطار أبوظبي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة الرحلة للخضوع لفحص إلزامي سريع في مبنى المسافرين A 1 قبل إتمام إجراءات سفرهم.

وبحسب جدول الرحلات الخاصة (اعتباراً من 15 يوليو ولغاية 26 يوليو)، تشمل الرحلات من أبوظبي إلى ومن مومباي، يومياً، ودلهي، (6 رحلات في الأسبوع)، وتشيناي (5 رحلات في الأسبوع)، وبنغالورو (5 رحلات في الأسبوع)، وكوتشي (رحلتان في الأسبوع)، وحيدر أباد (رحلة واحدة أسبوعياً)

وتنصح الاتحاد للطيران المسافرين الراغبين بحجز رحلاتهم، زيارة موقعها للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة أو لدى مركز الاتصال ولدى وكلاء السفر.