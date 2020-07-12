شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لإعلان الوجهات العربية الآمنة عبر بروتوكولات موحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أقيم أول مؤتمر افتراضي للإعلام السياحي نظمه مؤخراً المركز العربي للإعلام السياحي بعد العودة التدريجية لاستئناف النشاط السياحي في العالم العربي، وشارك في المؤتمر عدد من وزراء السياحة العرب والإعلام والمختصين والأكاديميين من مختلف الدول العربية حيث ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه عودة النشاط السياحي بشكل آمن.

وقال سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية: لم تمر أزمة مماثلة على القطاع السياحي العربي ولا العالمي والخسائر فادحة وتحتاج إلى وقت للعودة، ويتوقع ان تبلغ خسائر المنطقة العربية ١٠٠ مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل في القطاع السياحي فقط، وهناك تأثير شديد وآثار مختلفة وبلغ اجمالي الخسائر العربية 420 مليار دولار أمريكي 8 % من ثروة المنطقة وديون إضافية تقدر ب 220 مليار دولار ما يعادل 8% من الناتج الإجمالي ويومياً 500 مليون دولار وتراجعت الصادرات 28 مليار دولار وإضافة 8 ملايين فقير في المنطقة العربية، مما يشكل عبئا كبيرا، وفقدان 7 ملايين وظيفة منها مليون في السياحة وزيادة العاطلين إلى 23 مليون عاطل وانخفاض القدرة الشرائية و145 مليار دولار خسائر قطاع السياحة والطيران.

ومن جهته تطرق الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية الى كيفية تحويل الأزمة الى فرص، موضحاً أنه لا بد من دعم المنشآت السياحية المختلفة مالياً وهذه ضرورة وهناك البعض فقط من الدول دعم المنشآت.

واقترح أن يكون 10 % من الدخل السياحي موجهاً الى المنشآت - مع التركيز على السياحة الداخلية، والبلد الذي لا يستمتع به أهله فلا يجوز أن يكون بلداً سياحياً ومن المهم جداً تطوير السياحة الداخلية وتوفير فرص العمل.

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وقالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار المصري: «من المهم للغاية دعم دور الإعلام السياحي والإعلام الاجتماعي حيث لهما أهمية في نقل الصور الحقيقية عن المقاصد السياحية، ونحتاج لنقل الصور الحقيقية عن الوجهات العربية».

وأضافت: «وفي مصر تعاملنا مع الأزمة مبكراً ومن 19 مارس وحتى 11 يوليو وأكدنا أثناء الأزمة على تواصل الحملات ونشر الصور الذهنية وقد وصلت مصر إلى أعداد هائلة في عام 2019، وكنا نتوقع أعداداً أكثر في 2020 ولكن الأزمة أوقفت الكثير من الفعاليات ومرت السياحة المصرية بتجربة مميزة وهي الجولات الافتراضية بالإضافة إلى السياحة الداخلية، و بدأنا نرصد آراء السياح من العالم وكانت رسالتنا الى العالم هي اهتمامنا بصحة السائح والأمن الصحي والاهتمام ببروتوكولات الصحة والإجراءات الاحترازية الصارمة».

وتابعت بالقول: «طبقنا تلك الإجراءات على الفنادق والمنشآت المعتمدة محلياً وعالمياً والآن بعد مرور 11 يوماً على فتح السياحة المصرية استقبلنا سياحاً من أوكرانيا وبيلا روسيا وتم اختيار ثلاث محافظات معزولة وبعيدة تماما عن المناطق المصابة، ونحن نشجع السياحة في تلك المقاصد والإجراءات الاحترازية في كل مكان في الفنادق والمطاعم والغوص وغيره وهنا يأتي دور الإعلام ».

ومن جهته قال هيثم مطر المستشار بوزارة السياحة السعودية: «من المهم أن نتعلم مواجهة الوباء، وقد أثبت القطاع السياحي أنه الأكثر ضعفاً في مواجهة الجائحة ووفقاً لأرقام مجلس السفر والأرقام التي أعلنها الدكتور البطوطي، نحن نمر بمرحلة غير مسبوقة ولكن هناك تفاؤل حيث إن السياحة من أهم الركائز الاقتصادية للدول العربية ومنها المملكة ولكن هذا لن يمنع من فقدان وظائف وإغلاق منشآت وغيرها، والقطاع يحتل أولوية متقدمة للتنمية في العالم».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك توازن بين الصحة والاقتصاد، والتوعية مهمة جدا، وتقوم الدول بجهود جبارة ووضع اجراءات احترازية تؤدي الى التقليل من الإصابات بكورونا».

وقال حسين المناعي رئيس مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي: نحرص في المركز دائما على أن نكون داعمين للحركة السياحية العربية ونهدف لتنشيط السياحة البينية في وطننا العربي.