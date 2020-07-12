حركة سياحية نشطة تشهدها الفجيرة في نهاية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

شهدت إمارة الفجيرة خلال إجازة نهاية الأسبوع حركة سياحية نشطة، بعد قرار رفع الحظر الناجم عن جائحة «كورونا»، حيث شهدت فنادق الفجيرة، والمواقع السياحية الطبيعية و التاريخية، إقبالاً لافتاً من السياح المواطنين والمقيمين والأجانب من كافة أنحاء الدولة، الباحثين عن الراحة والاستجمام والهدوء والهواء النقي، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في الأودية والمناطق الجبلية، والشواطئ والأماكن البحرية التي تتميز بها إمارة الفجيرة، متجاوزين حرارة الطقس في مثل هذا الوقت من العام.

بيئة آمنة

وأكد سعيد السماحي مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أن السياحة الداخلية في إمارة الفجيرة بدأت زخمها بتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للفنادق والمنتجعات، بعد أن أغلقت كافة الفنادق الشاطئية والمواقع السياحية والأثرية لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، ومع افتتاح القطاعات المختلفة داخلياً بدأت حركة سياحية نشطة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في إمارة الفجيرة مع توفير شروط الصحة والسلامة العامة، حيث إن هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع الفنادق ومكاتب المواقع الأثرية والسياحية في إمارة الفجيرة تتبع كافة شروط السلامة العامة لتوفير أعلى درجات البيئة الصحية الآمنة للزوار، كما قامت الهيئة بتوزيع منشورات وإرشادات الصحة والسلامة التي يجب أن يلتزم بها الزوار، تم تعقيم المواقع السياحية والأثرية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والزوار وفق أعلى درجات الالتزام بشروط السلامة العامة.

وأشار الى أن نسبة إشغال الفنادق في الفجيرة قد وصلت في إجازة نهاية الاسبوع فوق 60 بالمئة في بعض الفنادق ويعد هذا مناسباً مما يبشر بتحقيق نتائج ايجابية في الفنادق، خصوصاً أن هيئة الفجيرة للسياحة والآثار في طريقها الصحيح لتنشيط السياحة الداخلية في الإمارة.

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التعقيم المستمر

خالد برية مدير عام فندق كونكورد الفجيرة يقول: إن النشاط السياحي في امارة الفجيرة بدأ بالتعافي بعد إغلاق جميع المواقع السياحية والأثرية لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، مبيناً أن الفندق بدأ باستقبال الزوار والسياح ضمن إجراءات وقائية من خلال دليل الإرشادات المعد للحد من انتشار الفيروس. وأشار إلى تجهيز المرافق التابعة للفندق لاستقبال الزوار من خلال إجراء عمليات التعقيم المستمر حفاظاً على السلامة.

أشرف حلمي، المدير العام الإقليمي لفندق «ميراميار الفجيرة» قال إن الإجازة الصيفية للمدارس والعروض المغرية لأسعار حجوزات الفنادق ساهمت في تزايد عدد السياح لإمارة الفجيرة للاستجمام وزيارة الأماكن السياحية والتاريخية، خصوصاً أن إمارة الفجيرة تتميز بموقع متميز يطل على المحيط الهندي وخليج عمان، بشواطئ تمتد على مد البصر بطول 80 كيلومتراً، إلى جانب وجود المراكز التجارية الكبرى بالفجيرة، ما جعلها مقصداً مهماً للسياحة الداخلية.

وأكد أن العديد من الزوار يفضلون الإقامة في الفنادق الشاطئية للاستجمام وممارسة مختلف الرياضات البحرية، وللاستمتاع بأنشطة الفنادق الشاطئية والفعاليات التي تخدم كافة أفراد الأسرة.

ويقول صلاح الحمد نائب المدير العام لفندق ومنتجع «لو ميريديان شاطئ العقّة» إن المكونات السياحية لإمارة الفجيرة جعلت منها خياراً مفضلاً للسياحة الداخلية، وإن الإجازة الصيفية للمدارس، وعدم مقدرة المواطنين والمقيمين على السفر بسب أزمة كورونا ساهما في زيادة الإقبال على الفجيرة، ودفع الكثيرين الى الحرص على زيارة المناطق الساحلية للإمارة من أجل الاستمتاع بالشواطئ الممتدة والحدائق والكورنيش.