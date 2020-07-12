طيران الإمارات تعلن عن رحلات إجلاء إلى الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أمس السبت أنها سوف تشغل رحلات إجلاء خاصة إلى خمس مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري لمساعدة المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى وطنهم، وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في دولة الإمارات من الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى دولة الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وسوف تطير رحلات طيران الإمارات، خلال الفترة بين 12 و26 يوليو الجاري، إلى المدن الهندية التالية: بنغالور (رحلتان يومياً)، دلهي (رحلتان يومياً)، كوتشي (رحلة يومياً)، مومباي (3 رحلات يومياً) وثيروفانانثابورام (رحلة يومياً). وتخضع الرحلات إلى بنغالور ومومباي لموافقة حكومتي الولايتين.

وسوف يُسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في دولة الإمارات بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.

الرحلات من الهند إلى دبي

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السفر على الرحلات من الهند إلى دبي مُتاح فقط للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

كما ينبغي على جميع المسافرين من المطارات الهندية إلى دبي حيازة شهادة صادرة عن مختبر معتمد من الحكومة الهندية قبل 96 ساعة قبل موعد الإقلاع كحد أقصى، تثبت أنهم سلبيون لفحص Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) لكي يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

وأصبح الآن في إمكان عملاء طيران الإمارات، المسافرين من دبي على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، الاستمتاع بخدمة السيارة مع سائق والاسترخاء قبيل الرحلة في الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي بعد استئناف تقديم هذه الخدمات المميّزة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى رحابة المقعد والخصوصية على الطائرة.

وتواصل طيران الإمارات توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها، حيث سيصل عدد الوجهات التي ستغطيها شبكة خطوط الناقلة بحلول منتصف أغسطس (آب) إلى 58 مدينة في قارات العالم الست.