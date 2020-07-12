شكرا لقرائتكم خبر عن حمائية بكين ترتد على شركات التقنية الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم كالبان *

عاشت شركات التقنية الصينية عصراً ذهبياً في ظل السياسات الحمائية لبكين خلال العقد الماضي، لكن السوق الهندية سوف تفرض قواعد لعبة مختلفة.

وتخضع شركات صينية على رأسها شركة «هواوي» حالياً لإجراءات تضييق وحظر أحياناً، في عدد من دول العالم. وقد صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضاً من وضع العراقيل في وجه نشر تقنيات الشركات الصينية في عدد من القطاعات وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ومع ذلك لا تزال شركة «هواوي» واحدة من عدد قليل من الشركات الصينية القادرة على تسويق منتجاتها في الخارج، حيث تفرض المزيد من القيود على تلك الشركات. وسمح الأمريكيون فقط لمجموعة «علي بابا» بفتح متاجر لها على الأراضي الأمريكية، بينما تركت الحرية لشركة «تينيسنت» للعمل هناك بلا قيود.

ومن المفارقات أن خدمة ألعاب «تينيسنت» تواجه قيوداً أقل في الخارج مقارنة بما تواجهه في الصين. وجدير بالذكر هنا أن ملكية الأجانب لبعض الشركات الصينية مثل «علي بابا» و«بايدو» وعشرات غيرها محظورة على الأجانب، وهي مدرجة في بورصات الولايات المتحدة عبر كيانات ذات مصالح متغيرة تمر عبر الملاذات الضريبية. وبالمقابل، تواجه أكبر الشركات الأمريكية إما حظراً صريحاً أو قيوداً شديدة على ممارسة الأعمال التجارية في الصين. فقد تم حظر خدمات كل من «فيسبوك» و«تويتر» و محرك بحث «جوجل» ومايكروسوفت، بينما سمحت الصين لجانب من خدمات «لينكد إن». وهذا ما دفع شركة «أبل» لممارسة لعبة محرجة تجمع بين الامتثال والرضا من أجل بيع أجهزتها في الصين مقابل مراقبة خدماتها على الإنترنت مثل متجر التطبيقات.

وقد صب الصدام العسكري الأخير بين الهند والصين الزيت على نار الحمائية في نيودلهي. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حظراً على عشرات التطبيقات الصينية، بما في ذلك «تيك توك» و«بيتدانس» ومتصفح «يو سي» من علي بابا.

قد تكون مسألة الأمن القومي - الحديث عن استخدام بعض هذه التطبيقات في هجوم إلكتروني - مجرد خدعة. وكان من المفروض أن يعزز التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم، حيث يتباطأ النمو، و الصين، ثاني أكبر دولة، والتي تقف على أعتاب طفرة في التكنولوجيا الاستهلاكية، دور نيودلهي في مرحلة ما.

وهناك الكثير من الأخبار السيئة بانتظار عمالقة الإنترنت الصينيين. فالحمائية - تحت ستار الأمن القومي والرقابة - هي ما منع جوجل، وفيسبوك، وتويتر من الحصول على موطئ قدم في الصين، تاركة سوقاً خصبة لأمثال بايدو، علي بابا وتينيسنت. وهؤلاء الأبطال المحليون حققوا نجاحاً من خلال إطلاق منتجات مبتكرة تقود العالم الآن في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات. وكان متاحاً لمنافساتهم من عمالقة التقنية الأمريكيين الممولين جيداً، وأد ذلك النشوء الخطير في مهده. إلا أن الشركات الصينية تجاهلت في البداية مشاريع الانتشار عالمياً بسبب ضخامة سوقها الداخلي الذي حال دون مجرد التفكير في الأسواق الخارجية. ولكن الوضع تغير حالياً بفعل تفشي كوفيد-19 حيث تتطلع الشركات الصينية إلى الوصول للمستخدمين في بيوتهم عن طريق صفقات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة لتعويض الفرص التي أضاعتها. وقد أدركت شركات مثل «بيتدانس» و«شياومي» أهمية سوق مثل السوق الهندية منذ البداية.

وتواجه الشركات الصينية نفس القيود الحمائية التي كانت تحميها من المنافسة، حيث بدأت الدول التي تنظر إليها الصين على أنها أسواق أو مصادر للمواد الخام تحد من اندفاعات السياسة الخارجية المتزايدة لبكين ونواياها العسكرية. ويمكن أن تكون الهند سوقاً للسلع والخدمات الصينية ومصدراً بديلاً للعمالة الرخيصة التي ساعدت في بناء الصين لتصبح قوة. وعلى الرغم من أن عجز الهند عن استيراد المنتجات الصينية الرخيصة لن يكون في صالحها، إلا أن فرص النمو المستقبلي أمامها تتزايد بسرعة. وسوف تفقد الصين فرص الدخول إلى أسواق جديدة وأولها السوق الهندية، في ظل اتساع دائرة الرفض لسياساتها على المسرح العالمي، ما يفقدها فرص تعويم شركاتها التقنية عالمياً.

* بلومبيرج