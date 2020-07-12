«هيتاشي إيه بي بي» تستهدف فرصاً جديدة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، المتخصصة في الطاقة، وهي مشروع مشترك بين «هيتاشي» و«باور جريدز» التابعة ل«إيه بي بي»، عن استراتيجيتها التي تستهدف استكشاف فرص جديدة واعدة في دولة الإمارات مستندة إلى خبرتها العالمية في مجال الطاقة والقوة التكنولوجية الرقمية.

وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها إلى الاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات مثل حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات، انطلاقاً من إيمانها بأن توفير شبكة أقوى وأكثر ذكاء وصديقة للبيئة يمكن أن يؤدي إلى دفع عجلة التطور في سبيل تحقيق مستقبل طاقة مستدام.