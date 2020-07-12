شكرا لقرائتكم خبر عن «هيتاشي إيه بي بي» تستهدف فرصاً جديدة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، المتخصصة في الطاقة، وهي مشروع مشترك بين «هيتاشي» و«باور جريدز» التابعة ل«إيه بي بي»، عن استراتيجيتها التي تستهدف استكشاف فرص جديدة واعدة في دولة الإمارات مستندة إلى خبرتها العالمية في مجال الطاقة والقوة التكنولوجية الرقمية.
وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها إلى الاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات مثل حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات، انطلاقاً من إيمانها بأن توفير شبكة أقوى وأكثر ذكاء وصديقة للبيئة يمكن أن يؤدي إلى دفع عجلة التطور في سبيل تحقيق مستقبل طاقة مستدام.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيتاشي إيه بي بي» تستهدف فرصاً جديدة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.