سترايب.. التفوق في تسهيل عمليات الدفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسان: باتريك كوليسون

(الرئيس التنفيذي)، جون كوليسون

عام الإطلاق: 2010المقر: سان فرانسيسكو

التمويل: 1.6 مليار دولار

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القيمة السوقية: 36 مليار دولار

القطاع: الدفع الإلكتروني

أطلق الأخوان جون وباتريك كوليسون شركة «سترايب» في عام 2010 لجعل عملية الدفع الإلكتروني أكثر سهولة. وتبيّن للأخوين أن العقبة التي كانت تواجه منصات الدفع لم تكن متعلقة بالجانب المالي، إذ كانت في كثير من الأحيان تتعلق بعقبات في البرمجة والتصميم. وهنا قررا إنشاء نظام دفع فوري يمكن لأي شركة استخدامه وتوسيع نطاقه.

وتأكيداً على هذا التحول الهائل في التجارة عبر الإنترنت في أعقاب جائحة «كوفيد-19»، أعلنت الشركة في إبريل الماضي أنها حصلت على تمويل جديد بقيمة 600 مليون دولار. وتعد هذه أكبر جولة لجمع التمويل تقوم بها الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، حيث ساهمت شركات «أندرسون هورويتز» و«جنرال كاتاليست» و«سيكويا» بجمع هذا التمويل الذي ساهم في رفع القيمة السوقية ل «سترايب» إلى 36 مليار دولار.

وتستخدم آلاف الشركات اليوم، بما في ذلك «أمازون» و«سلاك» و«جلوسير» و«شوبيفاي» و«أندر أرمور» أدوات «سترايب» لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني من أي مكان في العالم. وتجني الشركة المال عن طريق فرض رسوم استخدام على هؤلاء العملاء بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى 30 سنتاً عن كل معاملة تنجزها.قائمة CNBC السنوية للشركات المدعومة من المشاريع الخاصة والتي تحول الاقتصاد وطريقة عيشنا.