ترامب لا يفكر في اتفاق تجارة أمريكي صيني «مرحلة 2»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن العلاقات بين واشنطن وبكين «تضررت بشدة» على خلفية جائحة كوفيد-19، كاشفاً أنه لا يعتزم «في الوقت الراهن» إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق الاقتصادي الموقع مع الصين في كانون الثاني/ يناير.

ومن داخل الطائرة الرئاسية المتّجهة إلى فلوريدا قال ترامب إن الصين «كان بإمكانها وقف» الجائحة لكنها لم تفعل، مؤكداً أن العلاقات معها تضررت بشدة جراء ذلك.

ولدى سؤاله حول المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أبرم بعد عامين من الحرب التجارية، رد ترامب «لا أفكر بذلك في الوقت الراهن»، مضيفاً «صراحة لديّ أمور أخرى كثيرة تدور في رأسي».

Advertisements

وفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر كانون الثاني/ يناير 2019 التوترات القائمة بين واشنطن وبكين.

وتتّهم إدارة ترامب السلطات الصينية بالتأخر في الإبلاغ عن الوباء، وبالتالي تحمّلها مسؤولية تفشّيه.

(أ ف ب)