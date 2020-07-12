شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الهيكلة الحكومية في الإمارات.. درس جـديــد للـعـرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

ما يجعل مثل هذا التغيير الهيكلي الحكومي النوعي، ممكناً في الإمارات، هو أنها تتميز بين البلدان العربية بتمتعها بجهاز دولة قوي يطّلع بدور طليعي ومميز

يوم الأحد 5 يوليو 2020، فاجأت دولة الإمارات العربية المتحدة، على عادتها، العرب والعالم، بإحداث تحول حكومي إداري نوعي باتجاه الرقمنة والذكاء الاصطناعي، من خلال إعادة هيكلة إدارية حكومية شاملة، يتم بموجبها، خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز السنة الواحدة (هو الوقت الممنوح للتنظيم الإداري الحكومي الجديد لإحداث النقلة النوعية المطلوبة)، بما يشمل إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث 6 وظائف جديدة بمسمى رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية «نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل، والوصول إلى حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص والتعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن..».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء إعلانه للتشكيلة الحكومية الجديدة.

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هذا التغيير النوعي، ليس بجديد على دولة الإمارات، فهي سبّاقة في المبادرة إلى إحداث الفارق في التفكير السياسي الاقتصادي التحولي، الجذري إن اقتضى الأمر، كما في حالة التنظيم الحكومي الإداري الجديد، سواء في طبيعة وحجم ونوعية التغيير المستهدف والممارس على أرض الواقع، أو في سرعة الاستجابة للتحديات مهما كان حجمها ونوعيتها. وهذا التغيير يقع بالضبط ضمن تدابير الاستجابة السريعة للتحديات الكبرى التي أشاعتها على نحو داهم، جائحة كورونا في دواليب الاقتصادات كافة وفي الاقتصاد العالمي كوحدة واحدة.

وأنت تعاين طبيعة ونوعية التحول النوعي في التشكيلة الحكومية الإماراتية الجديدة، تدرك أن وراء عملية الترشيد الهيكلي هذه، جهد مبذول على ما هو واضح منذ أن لاحت العلائم الأولى لطبيعة وعمق التحدي الذي طرحه تفشي وباء كورونا ومداه الزمني غير المعلوم حتى الآن.

مثل هذا التغيير الهيكلي الحكومي الإماراتي، غير المسبوق في منطقتنا العربية - التي تتسم هياكلها الحكومية التنفيذية العليا، تقليديا، بالجمود والرتابة، ما خلا تعديلات طفيفة تحدث بين فترات متقطعة (متباعدة غالبا) هنا أو هناك تطال الأسماء والمسميات الوزارية، ولا تقارب محتوى العمل الذي تؤديه الجهات محل التعديل الوزاري، ولا التوجهات السياسية الاقتصادية الكلية لأجهزة التسيير الحكومية - ينطوي على أهداف عديدة تتجاوز الهدف الكلاسيكي في التغييرات الحكومية المعتادة، المتمثل في إعادة ترشيد وتوجيه الإنفاق الحكومي، إلى تحويل المهام الحكومية صوب الفروع الجديدة الصاعدة لاقتصاد المعرفة، وإعطاء دفعة مادية ومعنوية وفنية لكفاءة وجدارة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة لجعله رافعة أساسية من روافع موجة النمو القادمة.

وما يجعل مثل هذا التغيير الهيكلي الحكومي النوعي، ممكناً في الإمارات، وترجح جدواه ويضمن نجاحه، هو أن الإمارات تتميز بين البلدان العربية بتمتعها بجهاز دولة قوي يطلع بدور طليعي ومميز في عملية تنظيم الاقتصاد (Strong regulatory framework and governance)، والإشراف والمتابعة اللصيقة لدقائق عملياته اليومية الجارية التي تراكم الجهد الكلي لقوة العمل الصانعة للحصيلة النهائية لإجمالي الناتج المحلي، والذي يُعبر عنه اختصاراً بالنمو. أما ضمان هذا النجاح فيتمثل في اعتماد الإمارات لا على معايير الولاء والأنساب والمحسوبية، وإنما على معايير الكفاءة والإخلاص والتفاني والبذل والعطاء، من دون انتظار مقابل لأن الأمر يتعلق بالوطن ونجاحه الناجز غير المنقوص في تحقيق أهدافه.

ولذا كانت الإمارات سباقة، منذ بضع سنوات، في استقطاب الشباب الإماراتي المتميز والمتحمس لإنجاز أهداف الدولة في التنمية النوعية والشاملة.

في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها العالم، بسبب جائحة كورونا، فإن معشر الاقتصاديين الخليجيين، يتمنون أن تحذو بقية بلداننا الخليجية حذو دولة الإمارات في حسم توجهها الإداري الكلي المستقبلي، بما يواكب التطور الإداري العالمي الجديد، الذي سوف يعتمد على ما تُسمى «الحكومة الرشيقة» أو «الحكومة المصغرة» (Squeezed government)، التي تعتمد على النوعية والكفاءة والفاعلية، وليس على الكم وتشطير الصلاحيات والمسؤوليات (Fragmented authorities and responsibilities). ويتمنون، بنفس القدر، أن تأتي هذه التحولات (الما بعد- إصلاحات)، متسقة مع التيار الفكري الاقتصادي العالمي المستند إلى مبادئ الاستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى قواعد الترشيد والحوكمة في كل تفاصيل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

لقد تحدثت في إحدى الندوات في البحرين يوم 28 يونيو 2020، حول الأوضاع الاقتصادية المستجدة في بلداننا الخليجية والعالم جراء تفشي وباء كورونا، وعرضت وجهة نظري بشأن تدابير الاستجابة (Response measures)، اللازم اتخاذها لاجتياز تحديات الجائحة، ومنها ترشيق التشكيل الحكومي إلى الحد الأدنى من خلال الدمج والإلغاء لعدد من الهيئات والمؤسسات التي تخسر في معادلة العائد والتكاليف. وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على بلداننا الخليجية كافة.

* كاتب بحريني