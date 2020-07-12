شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي.. قمة حاسمة لخطة الانعاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل أسبوع من قمة أوروبية حاسمة، حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة دول الاتحاد الأوروبي ال27 على الموافقة على خطة إنعاش هائلة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، فيما حاول تليين موقف الدول «المتقشفة».
وقال ميشال الذي توقع «مناقشات صعبة» في هذه القمة غير العادية التي ستنظم يومي 17 و18 تموز/يوليو «حان وقت العمل وحان وقت اتخاذ القرار».
والجمعة قدم ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، في اجتماع كان قد دعا إليه، اقتراحا يفترض أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات بعد مشاوراته في الأيام الأخيرة مع قادة البلدان ال27.
وهو قال إنه يعتمد على «الشجاعة السياسية» لرؤساء الدول والحكومات الذين سيجتمعون للمرة الأولى بالحضور المادي وليس عبر الفيديو، منذ بدء تفشي الوباء.
وسيشكل الاتفاق بشأن خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لإخراج القارة العجوز من ركود تاريخي، إنجازا بالغ الأهمية، لأن هذا المبلغ سيكون للمرة الأولى مقترضا باسم الاتحاد الأوروبي في الأسواق. (أ ف ب)
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