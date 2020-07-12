شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات الألمانية تسعى لاقتراض 95 مليار يورو لمواجهة آثار كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مجلة دير شبيجل، السبت، أن 16 ولاية ألمانية تعتزم اقتراض 95 مليار يورو؛ (107 مليارات دولار) ديوناً جديدة ضمن جهودها للإنفاق؛ بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
تأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218.5 مليار يورو، والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها؛ للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على ستة في المئة هذا العام؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وإجراءات العزل العام.
ووفقاً لحسابات دير شبيجل، بعد إجراء مسح لوزارات المالية بالولايات التي تتمتع باستقلالية واسعة في ظل نظام الحكم المتطور للغاية في البلاد، فإن الولايات ستتحمل ديوناً إضافية بقيمة 95 مليار يورو.
وقالت المجلة: إن الولايات لديها بالفعل ديون إجمالية تبلغ نحو 580 مليار يورو. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات الألمانية تسعى لاقتراض 95 مليار يورو لمواجهة آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.