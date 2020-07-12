الولايات الألمانية تسعى لاقتراض 95 مليار يورو لمواجهة آثار كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مجلة دير شبيجل، السبت، أن 16 ولاية ألمانية تعتزم اقتراض 95 مليار يورو؛ (107 مليارات دولار) ديوناً جديدة ضمن جهودها للإنفاق؛ بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

تأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218.5 مليار يورو، والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها؛ للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على ستة في المئة هذا العام؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وإجراءات العزل العام.

ووفقاً لحسابات دير شبيجل، بعد إجراء مسح لوزارات المالية بالولايات التي تتمتع باستقلالية واسعة في ظل نظام الحكم المتطور للغاية في البلاد، فإن الولايات ستتحمل ديوناً إضافية بقيمة 95 مليار يورو.

وقالت المجلة: إن الولايات لديها بالفعل ديون إجمالية تبلغ نحو 580 مليار يورو. (رويترز)