الاقتصاد

الهند في محادثات لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند في محادثات لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيوش جويال وزير التجارة الهندي، السبت، إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وإنها مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة.
وأضاف جويال أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مستعد لإجراء محادثات مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة التفضيلية، بهدف نهائي هو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وقال إنه يُجري حواراً مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ بـ«التجارة التفضيلية». وأضاف أن الهدف النهائي من ذلك أيضاً، هو التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.
ولا يوجد حالياً اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي. وتوقفت المحادثات التجارية بين الجانبين في 2013. (رويترز)

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