«الإمارات» و«الاتحاد».. رحلات خاصة إلى المدن الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسيّر كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران رحلات إجلاء خاصّة بين الإمارات وعدد من المدن الهندية.

وأعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل رحلات إجلاء خاصة إلى خمس مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري لمساعدة المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى وطنهم، وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في دولة الإمارات من الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى دولة الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وسوف تطير رحلات طيران الإمارات، خلال الفترة بين 12 و26 يوليو الجاري، إلى المدن الهندية التالية: بنغالور (رحلتان يومياً)، دلهي (رحلتان يومياً)، كوتشي (رحلة يومياً)، مومباي (3 رحلات يومياً) وثيروفانانثابورام (رحلة يومياً). وتخضع الرحلات إلى بنغالور ومومباي لموافقة حكومتي الولايتين. وسوف يُسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في دولة الإمارات بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.

للمواطنين الهنود فقط

السفر على الرحلات من الهند إلى دبي مُتاح فقط للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

كما ينبغي على جميع المسافرين من المطارات الهندية إلى دبي حيازة شهادة صادرة عن مختبر معتمد من الحكومة الهندية قبل 96 ساعة قبل موعد الإقلاع كحد أقصى، تثبت أنهم سلبيون لفحص (RT-PCR) لكي يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

Advertisements

الاتحاد للطيران

من جهتها، تستأنف الاتحاد للطيران عدداً محدوداً من رحلات الركاب الخاصة من أبوظبي إلى ومن ست وجهات هندية، وذلك في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والذي يشمل سفر الأفراد المؤهلين فقط. وستُسيّر الشركة خدمة رحلات من أبوظبي إلى كل من بنغالورو وتشيناي وكوتشي ودلهي وحيدر أباد ومومباي.

وينبغي أن يحمل المسافرون المؤهلون القادمون من الهند إلى أبوظبي، تصاريح الدخول الضرورية والموافق عليها من قبل حكومة أبوظبي. كما ينبغي على المسافرين إلى الهند التقيد بالإرشادات والتعليمات المحددة من قبل الحكومة الهندية. وينصح المسافرون أيضاً بالوصول إلى مطار أبوظبي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة الرحلة للخضوع لفحص إلزامي سريع في مبنى المسافرين A 1 قبل إتمام إجراءات سفرهم.

جدول الرحلات

وبحسب جدول الرحلات الخاصة (اعتباراً من 15 يوليو ولغاية 26 يوليو)، تشمل الرحلات من أبوظبي إلى ومن مومباي، يومياً، ودلهي، (6 رحلات في الأسبوع)، وتشيناي (5 رحلات في الأسبوع)، وبنغالورو (5 رحلات في الأسبوع)، وكوتشي (رحلتان في الأسبوع)، وحيدر أباد (رحلة واحدة أسبوعياً)