«الطرق والمواصلات» تتعاون مع شركتين ناشئتين عالميتين لتطوير حلول النقل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع اثنتين من الشركات الناشئة المُشاركة في برنامج «مُسرّعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسريع الابتكار في منظومة عمل وسائل النقل في دبي.

وجرى اختيار شركتي «في آر كرافت ووركس» من المملكة المتحدة، و«سينسيبل 4» من فنلندا، من بين مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة المشاركة من جميع أنحاء العالم في «مُسرّعات دبي المستقبل»، لتطوير واختبار حلول جديدة ومبتكرة لتحديات مستقبل النقل في الإمارة.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم مسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج «مسرعات دبي المستقبل» نجح بتطوير منظومته الابتكارية وتطبيق مفهوم الشراكة والعمل عن بعد بكفاءة وفعالية، ليتيح فرصة للجهات الحكومية في دبي للتعاون مع أبرز وأنجح الشركات الناشئة حول العالم وتسريع تنفيذ مشاريعها المبتكرة.

ودعا الفلاسي الجهات الحكومية في دبي للمشاركة في الدورات المقبلة للبرنامج وطرح تحديات جديدة، للاستفادة من شبكة «مسرعات دبي المستقبل» الواسعة التي تضم مئات الشركات الناشئة في مختلف القطاعات التكنولوجية.

من جهتها، قالت موزة المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: «وقع اختيار هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شركة في آر كرافت ووركس (VRCraftworks) من المملكة المتحدة، لاستخدام حلولها المبتكرة في استكشاف الطرق بالاعتماد على تقنية الواقع المُعزّز».

وقال جاك مادالينا، مدير المبيعات في شركة «في آر كرافت ووركس»: «إن مشاركتنا في برنامج مُسرّعات دبي المستقبل، أتاحت لنا فرصة التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين، ما أسهم بتعزيز قيمة المشروع وتطويره وتوظيفه لتلبية الاحتياجات المحلية».

وطورت شركة سينسيبل 4 (Sensible 4) الفنلندية، مركبة (GACHA) أول حافلة نقل منتظمة ذاتية القيادة في العالم يمكن استخدامها في مختلف الظروف الجوية، وتتميز بقدراتها الفائقة على تحديد الموقع والملاحة واكتشاف العوائق.

وقال تومي ريمبيلينين الرئيس التنفيذي للعمليات في «سينسيبل 4»: «أتاحت لنا فرصة المشاركة في مسرّعات دبي المستقبل نافذة واسعة على مشهد ريادة الأعمال في دبي، ونحن متحمسون جداً لتجربة تقنياتنا الحديثة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونركز حالياً على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالنقل بدون سائق في الظروف الجوية الصعبة».