«السعر انبوكس».. غرامة رادعة على أي شركة ترفض إعلان سعر المنتج على الإنترنت

أكد جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم أي جهة أو كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضاً الأسعار معلنة بشكل واضح.

وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إنه وخلال الفترة الماضية، تم رصد بعض الكيانات والشركات تقوم بالإعلان عن الأسعار "خاصة " للمستهلك، موضحاً أنه يتم عرض المنتج ثم إرسال السعر في رسالة خاصة للمستهلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف سمير أن قيمة الغرامة تتراوح من 10 آلاف الى مليون جنيه، مضيفاً أنه في حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة وسواء كان الإعلان إلكتروني أو من خلال أي وسيلة .

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وأضاف سمير أن الجهاز يعمل على حالياً التوعية بحقوق المستهلك وأيضاً التاجر والمنتج، بهدف إيجاد مناخ ملائم لحصول كافة الأطراف على حقوقها بالتوازى أيضاً مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لأي محاولات تلاعب.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع بعض من الشركات لإخطارهم بضرورة الاعلان على أسعار المنتجات التي يتم طرحها بشكل عام مع المنتجات وأن يخالف ذلك يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة .

‏‎ودعا القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.