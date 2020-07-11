شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك إزاء وعود «تيسلا» بتسيير سيارات ذاتية القيادة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم وعد رئيس مجموعة «تيسلا» إلون ماسك بتطوير سيارة ذاتية القيادة تماماً قبل نهاية العام الحالي، لا يزال الطريق طويلاً قبل التمكن من قراءة الصحف خلف المقود من دون النظر إلى الطريق أثناء القيادة.

هل سنشهد في 2020 سيارات تتنقل بمفردها وتنقل ركاباً إلى وجهتهم مع السماح لهم بالنوم أو القراءة؟ أبدى إلون ماسك الخميس «ثقة تامة بأننا سنحصل سريعاً جداً على الخصائص الأساسية للقيادة الذاتية من المستوى الخامس، ما يعني في المجمل الاستقلالية التامة في هذا العام».

هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس «تيسلا» في رسالة عبر الفيديو لمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، ليست الأولى من نوعها. فقد ضرب رجل الأعمال في السنوات الماضية مواعيد تقديرية عدة لتطوير هذا النوع من المركبات، واعداً في بادئ الأمر بصنع سيارة ذاتية القيادة تماماً في 2018، قبل أن يؤكد عزمه على تسيير سيارات أجرة ذاتية القيادة في مطلع 2020.

وبات الخبراء أقل حماسة إزاء هذه الوعود، وهم يحذرون من عوائق قانونية يتعين تخطيها قبل تسيير هذه المركبات المستقلة على الطرق.

ويقول بول لويس المسؤول البحثي في مركز «إنو سنتر فور ترانسبورتايشن» غير الربحي: «لا نزال بعيدين من نظام حقيقي من المستوى الرابع، وبالتالي فإن القول إننا قريبون جداَ من المستوى الخامس يبدو كأنه يأتي من العدم».

ويشير إلى أن «الحماسة المذهلة» التي كانت تحيط قبل سنوات بموضوع السيارات الذاتية القيادة عادت لتخفت، و«بدأ مطورو التكنولوجيا يدركون حدود الذكاء الاصطناعي ونقاط قوة الدماغ البشري في إدارة بعض هذه المهام».

Advertisements

منافسة محتدمة

يبدي أستاذ الهندسة في جامعة كارنيغي ميلون راج راجكومار وهو أحد مديري مختبر جامعي للبحوث في تكنولوجيا السيارات، تشكيكاً إزاء هذه الوعود الطموحة.

وهو يرى أن الإعلان الأخير الصادر عن إلون ماسك «قد يكون مجرد تقنية أخرى من تيسلا لزيادة الإيرادات» من نظامها للقيادة شبه المستقلة.

ويلفت إد ندرميير المسؤول الإعلامي في «بارتنرز فور أوتومايتد فييكل إيدوكايشن» التي تضم جمعيات وشركات لتكنولوجيا السيارات (بما لا يشمل «تيسلا»)، إلى أن هذا المستوى هو الذي يضم نطاقاً جغرافياً محدداً يسعى المصنعون إلى التحكم به.

ويعني المستوى الخامس أنه بإمكان المركبة إدارة مختلف الظروف مهما كانت حالة الطقس أو طبيعة الأرض وبلا أي مساعدة بشرية، ما يمثل تحدياً كبيراً بحسب ندرميير.

ويحذر محللون من مخاطر محتملة عن مثل هذه التصريحات التي أطلقها ماسك إذ إنها قد تدفع بعض شركات تصنيع السيارات إلى تقييم مفرط لمستوى الاستقلالية في مركباتهم.

وواجهت «تيسلا» انتقادات بسبب حوادث تسبب بها استخدام سائقين خاصية «القيادة التلقائية» في مركباتها. ويقول بول لويس إن هذه الخاصية لدى المجموعة توازي مستوى استقلالية من الدرجة الثانية أي أنها تتطلب بقاء السائق في حالة يقظة. (أ ف ب)