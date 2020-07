«أبوظبي موتورز» تطلق عرضاً على باقات الخدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



طرحت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والمعتمد لمجموعة «BMW»في أبوظبي والعين، عرضاً يسري لفترة محدودة على باقات الخدمة «BMW Value Service Packages» تتيح عن طريقه لعملائها حسماً حصرياً بنسبة 50% على أسعار قطع الغيار، و15%على كلفة اليد العاملة.

وتتكون كل من الباقات المتوفرة ضمن «BMW Value Service Packages» من أسعار شاملة، تم تطويرها بحيث تساعد عملاء شركة «أبوظبي موتورز» على المحافظة على أداء سياراتهم من طراز «BMW»، ويوفر العرض مجموعة متنوعة من الخيارات على باقات «BMW Value Service Packages»، والتي تتوفر مع ضمان لمدة سنتين.

وتتضمن هذه العروض خدمة تغيير الزيت باستخدام زيت محركات «BMW» الأصلي، المصمم لمنح محركات «BMW» الأداء الأفضل، وخدمة استبدال بطانة المكابح، وخدمة استبدال الفلتر باستخدام قطع من علامة «BMW» تحافظ على جودة الهواء، إضافة إلى استبدال البطارية.