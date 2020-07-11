«نوبل إنرجي» تستعيد الإنتاج المتوقف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نوبل إنرجي، أمس الأول الخميس، إنها تتوقع استعادة معظم حجم إنتاج النفط المتوقف بحلول نهاية يوليو تموز مع تعافي أسعار النفط من مستويات متدنية قياسية.

وصعد سهم الشركة اثنين في المئة إلى تسعة دولارات في معاملات ما قبل فتح السوق، وكان قد تراجع 64 في المئة منذ بداية العام.

وقالت الشركة في بيان إن متوسط الإنتاج الذي جرى تقليصه في الربع الثاني بلغ في المتوسط 11 ألف برميل يومياً وبلغ الإجمالي 32 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً على أساس صاف.

وخفضت شركات التنقيب عن النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً لمواجهة انهيار تاريخي في أسعار الخام خلال إبريل نيسان. (رويترز)