شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبل إنرجي» تستعيد الإنتاج المتوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نوبل إنرجي، أمس الأول الخميس، إنها تتوقع استعادة معظم حجم إنتاج النفط المتوقف بحلول نهاية يوليو تموز مع تعافي أسعار النفط من مستويات متدنية قياسية.
وصعد سهم الشركة اثنين في المئة إلى تسعة دولارات في معاملات ما قبل فتح السوق، وكان قد تراجع 64 في المئة منذ بداية العام.
وقالت الشركة في بيان إن متوسط الإنتاج الذي جرى تقليصه في الربع الثاني بلغ في المتوسط 11 ألف برميل يومياً وبلغ الإجمالي 32 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً على أساس صاف.
وخفضت شركات التنقيب عن النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً لمواجهة انهيار تاريخي في أسعار الخام خلال إبريل نيسان. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «نوبل إنرجي» تستعيد الإنتاج المتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.