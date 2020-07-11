شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يغلق عند أعلى مستوى قياسي في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تداولات الجمعة مسجلا أعلى مستوى قياسي جديد، وذلك مع استمرار الأداء القوي لشركة المحتوى الأصلى والأفلام والعروض السينمائية.



وتعد "نتفليكس" من بين أكثر المستفيدين من أزمة فيروس "كورونا" وجذبت ملايين المشتركين من مختلف دول العالم تزامنا مع العزل العام وقيود الإغلاق حيث يبحث هؤللاء عن مشاهدة عروض ترفيهية للتسلية.

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وسوف تعلن "نتفليكس" في السادس عشر من يوليو/تموز الجاري عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء القوي للإيرادات والأرباح بدعم من جذب المزيد من المشتركين.



وقفز سهم "نتفليكس" بنسبة 70% منذ بداية عام 2020 حتى ختام جلسة الجمعة متفوقا على سهم أكبر بنك "جولدمان ساكس"، كما أن شركة "نتفليكس" تجاوزت من حيث القيمة السوقية شركات منافسة أبرزها "والت ديزني" و"كومكاست".



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 8% إلى 548.73 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 555.8 دولار وأقل سعر عند 511.2 دولار.