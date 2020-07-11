شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع أعلى 1500 دولار ويسجل إغلاقاً تاريخياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الجمعة محققا إغلاقا قياسيا جديداً، وذلك في ظل التفاؤل بين المستثمرين بشأن الأداء المالي للشركة ومبيعاتها القوية من السيارات الكهربائية.



وأعلنت "تسلا" في الآونة الأخيرة تحقيق مبيعات من سياراتها الكهربائية تزيد عن 90.6 ألف وحدة في الربع السنوي الثاني بينما توقع محللون تسليم نحو 72 ألف سيارة فقط من الشركة.

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وعلى أثر ارتفاع السهم بقوة يوم الجمعة، قفزت القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية إلى نحو 258.9 مليار دولار مما يثبت أقدامها كأكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم موسعة الفارق مع "تويوتا موتور" اليابانية.



أما مديرها التنفيذي "إيلون ماسك"، فقد أصبح سابع أغنى شخصية في العالم بثروة تقدر بحوالي 70.5 مليار دولار حيث قفزت هذه الثروة بنحو ستة مليارات دولار في يوم واحد فقط (يوم الجمعة).



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 10.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 1544.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1548.9 دولار وأقل سعر عند 1376.01 دولار.