الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب، أمس الجمعة، إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 بالولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه صعد نحو 1.2% في الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1801.10 دولار.

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن، ما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين لأعلى مستوى في أسبوعين وتراجعت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الجمعة بعد ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يقوض أكثر المبرر لحدوث تحسن سريع في الاقتصاد.

ساهم الحذر في دفع الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً إلى الارتفاع بنسبة 25% لأعلى مستوى في أسبوعين عند 106.93 للدولار.

وربح الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، فيما زاد مؤشره نحو 0.2% إلى 96.919 من قرب أدنى مستوى في شهر عند 96.233 والذي لامسه الخميس.

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كما لامس الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، أعلى مستوى في ستة أسابيع تقريباً مقابل اليورو، عند 1.0619 فرنك لليورو.

ومقابل الدولار، جرى تداول الفرنك عند 0.9419 للدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.93625 للدولار.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1273 دولار، ليتراجع عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1371 دولار والذي سجله، أمس الأول الخميس.

وتراجع العديد من العملات شديدة التأثر بالمخاطر عقب ارتفاعها في الأسابيع الأخيرة، وخسر الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6929 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مستوى في شهر البالغ 0.7001 الذي بلغه الخميس.

وتراجع اليوان نحو 0.2% إلى 7.0115 للدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريباً عند 6.9808 الخميس.

وأبلت العملة الصينية على نحو أفضل من معظم العملات الأخرى التي تتأثر بالمخاطرة هذا الأسبوع، وارتفعت نحو 1%، بدعم من آمال بتدفقات رأسمالية مع ارتفاع أسعار الأسهم الصينية بعد أن ألمحت بكين إلى أنها ترغب في سوق متينة تميل إلى الصعود.