تراجع قيم الاستثمارات إلى مستويات مغرية بالشراء والدمج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جون كوميانيكيديس نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا واليونان لدى شركة «داتاسايت» خلال مؤتمر عن بُعد أدارته أيليان جرين، مديرة تحرير مجموعة «ميرجرماركت»، إن المنطقة شهدت عدداً من الصفقات المهمة في النصف الأول على الرغم من تبعات الجائحة. ومن المتوقع أن نرى في المرحلة المقبلة المزيد من الصفقات سواء على مستوى الدمج أو الاستحواذ، بالنظر لتراجع القيم إلى مستويات مغرية بالشراء. وقال إن النصف الثاني من العام غالباً ما يشهد نشاطاً أعلى في مجال الدمج والاستحواذ في المنطقة، كما تعكس ذلك بوضوح البيانات الخاصة بالأعوام الأربعة الماضية. وتوقع أن تتركز أغلبية الصفقات على جمع السيولة وإعادة تمويل دين. وحول أبرز متطلبات النمو لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، قال إنها تتمثل بالدرجة الأولى في عودة الثقة والسيطرة على الربحية.

الاندماج للاستفادة

من جانبها قالت ألكسندرا بالافا، العضوة المنتدبة لدى شركة «إتش سي» في الشرق الأوسط، إن اقتصادات المنطقة كبقية اقتصادات العالم عانت في النصف الأول من العام الجاري، تبعات الجائحة الاقتصادية وتأثرت جراء تدابير الإغلاق الكبير لتفادي انتشار الفيروس، لكن صفقات الدمج والاستحواذ لم تتوقف خلال الفترة، وتوقعت أن نرى في المرحلة القادمة نمواً كبيراً في هذه الصفقات خاصة في العام المقبل مع تحسن الثقة وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته. ولفتت إلى أن جهود الإصلاح وعمليات الخصخصة سيكون لهما دور في زيادة وحجم الصفقات في المرحلة القادمة.

وقالت: «إن أسعار العديد من الأصول على مستوى القطاعات المختلفة تراجعت إلى مستويات متدنية مغرية بالشراء في هذه المرحلة». وتوقعت نمو أنشطة الاستثمارات في عدد من القطاعات الرئيسية، منها التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المرتبطة بالرعاية الصحية وسلاسل المعروض المحلية.

مستويات غير مسبوقة

قال أنيل مينون رئيس قسم أنشطة الدمج والاستحواذ لدى «أرنست أند يونج»، إنه من المتوقع نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة في النصف الثاني من العام الجاري وفي العام المقبل، متفقاً على أن الأسعار وصلت إلى مستويات استثنائية غير مسبوقة تغري بالشراء، كما توقع ارتفاعاً في استثمارات الشركات شبه الحكومية في العديد من القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة التي أثبتت أهمية فائقة في الفترة الأخيرة، مع التحول للعمل والتعليم عن بعد في جميع دول المنطقة، وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية على مستوى مختلف القطاعات والخدمات الحكومية. واستبعد أن تمنع القيم المتدنية أصحاب الاستثمارات من اتخاذ قرارات البيع في هذه المرحلة، مع الرغبة في تعزيز السيولة والتوقعات التي تشير إلى أن الاستثمارات ستحافظ على هدوء حركتها على مدى 24 شهراً المقبلة، ما سيجعل الأسعار على انخفاضها خلال فترة ليست بالقصيرة.



أزمة 2008



وقال بترو كاسترونوف العضو المنتدب ل«ألفارير أند مارسال» في الشرق الأوسط، إن الأزمات ليست غريبة على القطاع في المنطقة، فقد شهد تبعات الأزمة المالية. واستبعد أن تكون تبعات الجائحة على القطاع أشد حدة من تبعات أزمة 2008. وقال إنه على الرغم من تبعات الأزمة، رأينا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عدداً من الصفقات الكبيرة في المنقطة، ومن المتوقع أن نرى المزيد من الصفقات في النصف الثاني والعام المقبل.

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شركات الاستثمار في الملكية الخاصة

واتفق الخبراء الأربعة من جهة أخرى، على أن شركات الملكية الخاصة في المنطقة شهدت تراجعاً في الأداء في الربع الأول من العام الجاري، متوقعين أن يرتفع نشاطها في المرحلة المقبلة في ظل وجود فرص إيجابية سانحة وتراجع قيم الاستثمارات، وتوفر سيولة جامدة مرتفعة لدى هذه الشركات، ما يعزز قدرتها على الاستثمار. ورجحوا أن تحافظ شركات الاستثمار في الملكية الخاصة على توجهها للاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وتوقعوا ارتفاع الاستثمار على الأصول المتعثرة التي شهدت تراجعاً حاداً في القيم.

أسباب الدمج

وضمن استبيان أجرى على هامش الفعالية، قال 47% من الحضور إن إعادة الهيكلة ستكون الدافع الأكبر وراء صفقات الدمج والاستحواذ في المرحلة المقبلة على مستوى المنطقة، في حين قال 32% إن التدخل الحكومي سيكون الدافع الأهم، بينما توقع 21% أن يكون الدافع الأساسي هو التحسن في مستويات ثقة المستهلك، وارتفاع درجة التفاؤل.

صفقات النصف الأول

وبحسب بيانات «ميرجرماركت»، فقد وصلت قيمة صفقات الدمج والحيازة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط إلى حوالي 59.8 مليار دولار، عن إجمالي 130 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي لها. ومن أبرز الصفقات صفقة شركة أدنوك التي أعلن عنها في يونيو، مع استحواذ «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» على حصة 49% من أصول أدنوك لأنابيب الغاز، مقابل 10.1 مليار دولار.

ووصلت الصفقات في قطاع الطاقة والتعدين على مستوى المنطقة إلى 32.1 مليار ضمن 15 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة المستوى المسجل في العام الماضي بمجمله بفارق 14.8%، حيث سجل القطاع 62 صفقة بقيمة إجمالية 28 مليار دولار في 2019.

ووفقاً لبيانات المجموعة، تمثل صفقات القطاع نحو 53.7% من قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 19.6% في 2019.

وشهد قطاع التكنولوجيا في المنطقة 27 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار لتصل حصته إلى 21.1% من القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة، مقابل 17.6% في 2019. وشهد قطاع الأدوية والرعاية الصحية ارتفاعاً في حصته إلى 10.9% بإجمالي 14 صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 579 مليون دولار.

اتفق خبراء مال وأعمال مختصون في منطقة الشرق الأوسط، على توقع ارتفاع حجم وقيم صفقات الدمج والحيازة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتين إلى أن الجائحة خلقت العديد من الفرص مع تراجع قيم الاستثمارات إلى مستويات جذابة.