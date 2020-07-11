الاقتصاد

تراجع طلب أمريكا اللاتينية يقلص واردات الغـاز المـسال مـن واشنطـن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللون إن تراجعاً حاداً في الطلب على الغاز بأمريكا اللاتينية وسط أزمة فيروس هذا العام قلص واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ومهد الطريق لإمدادات من مصادر بديلة. وتظهر بيانات رفينيتيف أن واردات أمريكا اللاتينية من الغاز المسال انخفضت إلى 6.7 مليون طن هذا العام، متراجعة نحو 38 في المئة عنها قبل سنة، مع تقليص المنطقة إمداداتها من الولايات المتحدة 30 بالمئة إلى 2.9 مليون طن. (رويترز)

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