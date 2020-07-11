22 % نمو القروض الجديدة للبنوك الصينية خلال يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما حجم القروض الجديدة الممنوحة من البنوك في الصين بنحو 22% خلال الشهر الماضي، ليتجاوز تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أمس الجمعة، أن القروض الجديدة للمصارف الصينية بلغت 1.81 تريليون يوان (258.23 مليار دولار) في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.48 تريليون يوان من القروض الممنوحة خلال مايو/آيار السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة باليوان في الصين سوف ترتفع إلى 1.80 تريليون يوان في الشهر الماضي.

وتقارن هذه القروض الصينية الجديدة الممنوحة من جانب البنوك في الشهر المنقضي مع قروض حجمها 1.66 تريليون يوان سجلت خلال يونيو/حزيران عام 2019.

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وتعمل الصين على تعزيز الائتمان وتيسير سياستها النقدية من أجل استعادة الاقتصاد لمساره مجدداً بعد انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من العام بفعل وباء كورونا.

وبالنسبة للمعروض النقدي الأوسع «إم 2»، فشهد نمواً بنحو 11.1% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين ونفس وتيرة الصعود المسجلة في مايو/آيار.

وفي السياق نفسه، نمت القروض المصدرة باليوان بنحو 13.2% خلال يونيو/حزيران، وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في مايو/آيار السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى نمو نسبته 13.2% في القروض المصدرة باليوان خلال الشهر الماضي.