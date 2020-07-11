شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية أيرلندا رئيساً لمجموعة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتُخب وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهي (يمين-وسط)، أول أمس الخميس، رئيساً لمجموعة اليورو (يوروجروب)، ليتولّى بذلك منصباً أساسياً في توقيت تواجه فيه القارة الأوروبية أكبر ركود اقتصادي في تاريخها.
وقال دونوهي: إن فوزه برئاسة يوروجروب هو شرف كبير، مؤكّداً في المقابل أنّ «التحدّيات كبيرة، لكننا سنواجهها».
وفاز دونوهي بالرئاسة في جولة التصويت الثانية التي واجه فيها الإسبانية ناديا كالفينو وزيرة المالية في الحكومة الإسبانية اليسارية التي كانت تحظى بدعم فرنسا وألمانيا.
وسيتولى دونوهي منصبه الاثنين، وقد سارع إلى تهنئته كل من الرئيس المستقيل للمجموعة البرتغالي ماريو سينتينو الذي يغادر المنصب بعد أداء وصف بالباهت، ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.
(أ ف ب)
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