2.5 مليار دولار سوق تقنيات تأهيل المرافق في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستعد شركة «هانيويل»، الأمريكية العالمية لتزويد مبانٍ حكومية وتجارية في الإمارات بأنظمة رقمية حديثة لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، بناء على شراكات وقعتها الشركة مؤخراً، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. وتوقعت «هانيويل» تراوح قيمة سوق تقنيات تأهيل المرافق والمباني في الإمارات حالياً بين 2 و2.5 مليار دولار، والتي تشمل التقنيات المتعلقة بقياس جودة الهواء الداخلي وتدفق الموظفين والعاملين في المبنى والفحص الحراري والتباعد الاجتماعي وأجهزة التعقيم.

وقال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام شركة «هانيويل» في المنطقة وإفريقيا، على هامش مؤتمر صحفي افتراضي عقدته الشركة في دبي للإعلان عن إطلاق أنظمة رقمية بالمرافق والمباني: إن سوق الإمارات الخاصة بأتمتة وتأهيل المباني تضم فرصاً كبيرة، وإن الدولة هيأت بنية تقنية متطورة جداً مكنتها من تصدر دول المنطقة في تبني هذه الأنظمة ومواجهة «كوفيد 19».

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وأعلنت هانيويل عن إطلاق مجموعة من الحلول لمساعدة أصحاب المباني في المنطقة على تحسين مستوى الصحة لبيئات المباني والحفاظ على النظافة والأمان والامتثال لسياسات التباعد الاجتماعي والمساعدة في طمأنة شاغلي المبنى بأن العودة إلى مكان العمل آمنة.

وتعمل الحلول على دعم تقنيات جودة الهواء والسلامة والأمن بحسب التحليلات المتقدمة، إذ جرى تصميم حلول هانيويل للمباني الصحية للمساعدة على تقليل المخاطر المحتملة للتلوث وخلق استمرارية العمل من خلال مراقبة كل من بيئة البناء وسلوكيات السكان.

وأضاف بو متري: نشهد في ظل هذه الظروف العصيبة تغيرات كبيرة في الحياة اليومية والتي تتطلب تكييف توجهات إدارة المباني، ولذلك تعمل الجهات المختصة في المنطقة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والرفاهية للمجتمع فضلاً عن تعاوننا مع المالكين والمشغلين والسكان لمساعدتهم على العودة لأعمالهم ونشاطاتهم اليومية كالسفر وزيارة المراكز التجارية والصحية وغيرها.

وقال بو متري: قمنا في شركة هانيويل بتطوير حلول بالاعتماد على نتائج الدراسات التي نجريها بشكل مستمر والتي تسمح لأصحاب المباني في المنطقة بالتعامل بشفافية مع كيفية الحد من التعرض للفيروسات وانتشارها مع دعم احتياجات استمرارية أعمالهم، ونقدم لهم البيانات التي تسمح لهم بالاطمئنان على صحة موظفيهم مما يسرع من مواصلة عملياتهم التجارية.