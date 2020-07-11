شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة مليارات دولار خسائر صناعة الطيرانالصينية في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الخسائر المالية لصناعة الطيران في الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي الهائل لوباء كورونا في الصناعة. وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الطيران المدني في الصين، أمس، تسجيل قطاع الطيران خسائر بنحو 4.89 مليار دولارفي الفترة من مارس، إلى يونيو الماضي، وهو أقل من الخسائر المسجلة في الربع الأول السابق له.
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