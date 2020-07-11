شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة مؤسس «سوفت بنك» تقفز 12 مليار دولار في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز صافي ثروة مؤسس مجموعة «سوفت بنك» اليابانية بأكثر من الضعف من أدنى مستوى في مارس الماضي، مع مكاسب السهم في الفترة نفسها. وبحسب مؤشر «بلومبيرج» للأثرياء، أمس، فإن ثروة مؤسس المجموعة اليابانية ماسايوشي سون، تقف عند 20.3 مليار دولار ليشغل الترتيب رقم 50 في قائمة المليارديرات الأكثر ثراء.
ويمثل ذلك زيادة 12 مليار دولار في ثروة سون في غضون 3 أشهر الماضية، ما يعني أنها قفزت بأكثر من الضعف عند المقارنة مع ثروة بقيمة 8.4 مليار دولار في شهر مارس الماضي. وجاءت هذه الزيادة مع مكاسب سهم «سوفت بنك» خلال تداولات الخميس، قبل أن يغلق الجلسة عند 29.27 دولار. وصعد سهم «سوفت بنك» بنحو 133% من أدنى مستوى سجله في مارس الماضي، لتصل القيمة السوقية للمجموعة اليابانية إلى 123 مليار دولار.
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