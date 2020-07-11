صندوق النقد يدعو لدعم«شبيه بحقوق الملكية» لتجنب إفلاس الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، الحكومات على التحول إلى دعم «شبيه بحقوق الملكية» من الدعم الذي يركز على القروض في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضرراً مستمراً بالشركات. وقالت جوبيناث إن المدى الهائل للصدمة يعني أن المزيد من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر عديدة.

وقالت إن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، سيكون بمثابة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة. وقالت: «لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيهاً بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين». وأضافت في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو، أمس الجمعة «إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية.. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة». (رويترز)