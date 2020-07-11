مخاوف تكرار فقاعة 2015 تزيد تدفقات النقد إلى صناديق الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا أمس الجمعة إن المستثمرين ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو 2015، في ظل مخاوف بشأن تكرار فقاعة وقعت في 2015-2016 والتي شهدت انخفاض مؤشر شنغهاي القياسي أكثر من 40% عن ذروة سجلها قبل بضعة أسابيع فحسب.

وقال بنك أوف أمريكا إن القيمة التي جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولار إلى صناديق الصين هي ثاني أكبر قيمة على الإطلاق.

وارتفعت أسهم مؤشر الشركات القيادية سي.إس.آي300 في شنغهاي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فقاعة 2015، بدعم من آمال بتعافٍ اقتصادي، وبيئة تنظيمية مواتية وحماس المستثمرين الأفراد. كما يُظهر تقرير بنك أوف أمريكا اتجاه تدفقات أسبوعية قدرها 29.4 مليار دولار إلى صناديق النقد، و17.8 مليار دولار إلى صناديق السندات، و6.2 مليار دولار إلى صناديق الأسهم و2.4 مليار دولار إلى صناديق الذهب. (رويترز)